Fenerbahçe İdari Menajeri Volkan Ballı'dan G.Saray maçı sonrası VAR tepkisi
Fenerbahçe A Takım İdari Menajeri Volkan Ballı, Ankaragücü maçında yedikleri ilk golden önceki pozisyonla ilgili bir paylaşım yaparak VAR tepkisi gösterdi. Ballı, "Herkese VAR bize YOK" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Futbol A Takımı İdari Menajeri Volkan Ballı, Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından sosyal medyadan paylaşımda bulundu.
"HERKESE VAR, BİZE YOK"
Ankaragücü karşılaşmasında yedikleri ilk golde Sedat Ağçay'ın elle oynadığı pozisyonu paylaşan Volkan Ballı, "Adaletin olmadığı yerde, haksızlık baş gösterir. Herkese VAR bize YOK. Vicdanlar sızlamamaya devam ediyor!" şeklinde bir mesaj yolladı.
Haber Videosu: Fenerbahçe İdari Menajeri Volkan Ballı'dan G.Saray maçı sonrası VAR tepkisi
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Bu nasıl bir iş dünyanın gözü önünde her hafta hakemler fener bahçeyi doğruyorlar Ama bir gün Allah belanızı verecek buna emin olun yaptıklarınız yanınıza kalmayacak.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Sn Volkan BALLI, öncelikle sadece siz değil bütün FB kongre üyelerinin düşünmesi gereken yanlış nedir olmalı, kurumsallık adına, kavgasız başkan aramak adına, iyi futbol oynamak adına girişilen süreçte kaybeden kim olmuştur ona bakılması gerekir, 2 yıldır onca yanlışın ardından hala suç u üstelik bukadar kalitesi düşük bir ligte diğer takımlar ile kapatmak gerçeği görmemekten kaynaklı bir durum olduğuna inanmıyorum, başarısızlığı başkalarını suçlayarak değil kendi hatalarınızı görerek bulmalısınızCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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burda haklısınız ama genelde tersi olur hak yemek nasıl sizde öğrenin biraz sizinde canınız yansınCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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söz konusu FENERBAHÇE olunca olmayan adaletiniz batsın!! Futboldan soğuttunuz.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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AĞLAMAYIN SİZ GEÇEN SENE KULÜPLER BİRLİĞİNDEKİ GALATASARAY ALEYHİNE HAZIRLATTIĞINIZ BİLDİRİNİN BEDELİNİ ÖDÜYORSUNUZ. HAKEMLERDE İNSANDI, HATA YAPABİLİRLER DİYEN SİZ DEĞİLMİYDİNİZ. ŞİMDİ NE DEĞİŞTİ. KUYRUĞUNUZA BASINCA GÖRÜŞLERİNİZ DEĞİŞMEYE BAŞLADI.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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dikkati farklı yöne çekmeye çalışıyor şike bahçeCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Hadi la ordan. . herkese var mış bu eziklere yokmuş. . VAR taca bakmazmış , , ulan bizim golümüzde var KALKIP POZİSYONUN TAA BAŞINA GİTTİ FAUL VAR DEDİ. . BAŞAKŞEHİR MAÇINDA HAKEMİN ÖNÜNDEKİ POZİSYON DEVAMINDA GOL GELDİ O ÇOK SEVDİĞİNİZ VAR FAUL VERDİ GOL GENE İPTAL EDİLDİ. . . VAR IN ilk çıktığı sezon EZİKLERE VE 8 TAŞLARIN LEHİNE 12 GALATASARAY IN ALEYHİNE 14 YANLIŞ BAK YANLIŞ DİYORUM KARAR VERİLDİ. . . O ZAMANLAR SİZE VAR VARDIDA ŞİMDİ Mİ YOK OLDU . . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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yeter bi susun artık haftaya kadıköyde hakem acısını çıkarır zaten gs denCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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O zaman sıradaki şarkı sneijder''dan gelsin. ''FENER AĞLAMA''Cevap Yaz Yayından Kaldır
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adaleten bahsedenlere bakın yıllardır hakemlerin sayesinde gitiğinizi herkes biliyor 2 maçta hakem hatasına uğradığınızda ağlamaya başlamışsınız gerçi onlarda hata değil boşuna ağlamayın.Cevap Yaz Yayından Kaldır