Fenerbahçe hazırlık maçında PEC Zwolle ile 2-2 berabere kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fenerbahçe hazırlık maçında PEC Zwolle ile 2-2 berabere kaldı

Fenerbahçe hazırlık maçında PEC Zwolle ile 2-2 berabere kaldı
Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçe hazırlık maçında PEC Zwolle ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Hollanda ekibi karşısında iki farklı öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı ve karşılaşma 2-2 sona erdi. Önceden oynadığı 3 hazırlık maçını da kazanan Fenerbahçe, 4. hazırlık maçında ilk kez sahadan galibiyetle ayrılamadı.

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında hazırlık maçlarına devam ediyor. Sarı-lacivertliler, PEC Zwolle ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı karşılaşmada sahadan 2-2'lik sonuçla ayrıldı.

FENERBAHÇE ÜSTÜNLÜĞÜ KORUYAMADI

Fenerbahçe'nin golleri45. dakikada Tisserand ve 48. dakikada Valencia'dan geldi.Zwolle'nin golleri ise 68. dakikada Mustafa Saymak ile 82. dakikada Landu getirdi. Sarı-lacivertli takım bir sonraki hazırlık maçını 31 Temmuz Cumartesi Greuther Fürth'le oynayacak.

Alexander Sörloth'un eşi Fenerbahçe'ye 'Hayır' dedi! Trabzonspor taraftarı beğeni yağdırdı
Alexander Sörloth'un eşi Fenerbahçe'ye "Hayır" dedi! Trabzonspor taraftarı beğeni yağdırdı
Türk futbolu Genel Kurul'da karıştı! TFF Başkanı, Ali Koç'a gönderme yaparken Burak Elmas'a teşekkür etti
Türk futbolu Genel Kurul'da karıştı! TFF Başkanı, Ali Koç'a gönderme yaparken Burak Elmas'a teşekkür etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fazıl Küçük Tanju Özcan Devlet Bahçeli Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Prens Harry Şeyma Subaşı Prens William
Spor Diego Mesut Özil Burak Elmas Sergen Yalçın Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fenerbahçe hazırlık maçında PEC Zwolle ile 2-2 berabere kaldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 21:07:41. #1.14#

title