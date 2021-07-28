Fenerbahçe hazırlık maçında PEC Zwolle ile 2-2 berabere kaldı
Fenerbahçe hazırlık maçında PEC Zwolle ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Hollanda ekibi karşısında iki farklı öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı ve karşılaşma 2-2 sona erdi. Önceden oynadığı 3 hazırlık maçını da kazanan Fenerbahçe, 4. hazırlık maçında ilk kez sahadan galibiyetle ayrılamadı.
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında hazırlık maçlarına devam ediyor. Sarı-lacivertliler, PEC Zwolle ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı karşılaşmada sahadan 2-2'lik sonuçla ayrıldı.
FENERBAHÇE ÜSTÜNLÜĞÜ KORUYAMADI
Fenerbahçe'nin golleri45. dakikada Tisserand ve 48. dakikada Valencia'dan geldi.Zwolle'nin golleri ise 68. dakikada Mustafa Saymak ile 82. dakikada Landu getirdi. Sarı-lacivertli takım bir sonraki hazırlık maçını 31 Temmuz Cumartesi Greuther Fürth'le oynayacak.