Fenerbahçe hazırlık maçında PEC Zwolle ile 2-2 berabere kaldı

Fenerbahçe hazırlık maçında PEC Zwolle ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Hollanda ekibi karşısında iki farklı öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı ve karşılaşma 2-2 sona erdi. Önceden oynadığı 3 hazırlık maçını da kazanan Fenerbahçe, 4. hazırlık maçında ilk kez sahadan galibiyetle ayrılamadı.