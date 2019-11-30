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Fenerbahçe, Göztepe karşısında! İlk 11'ler belli oldu

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

30.11.2019 19:03 | Son Güncelleme: 30.11.2019 19:06
Fenerbahçe, Göztepe karşısında! İlk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi yönetecek. Saat 20.00'de başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER

GÖZTEPE:Beto, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Jerome

FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Zanka, Serdar Aziz, Hasan Ali, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Emre Belözoğlu, Moses, Garry Rodrigues, Kruse

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