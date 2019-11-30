Fenerbahçe, Göztepe karşısında! İlk 11'ler belli oldu
Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.
30.11.2019 19:03 | Son Güncelleme: 30.11.2019 19:06
Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Abdülkadir Bitigen yönetecek. Saat 20.00'de başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.
İLK 11'LER
GÖZTEPE:Beto, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Jerome
FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Zanka, Serdar Aziz, Hasan Ali, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Emre Belözoğlu, Moses, Garry Rodrigues, Kruse
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