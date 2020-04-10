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Kwadwo Asamoah, Galatasaray, Hoffenheim, Fenerbahçe, Spor

Fenerbahçe, gelecek sezon için Kwadwo Asamoah ile anlaşmaya vardı

Sezon sonu Inter'den ayrılması beklenen, daha önce Galatasaray'ın da gündemine gelen ve sarı-kırmızılıların yaklaşık 1 sene transferi için uğraştığı Ganalı sol bek Kwadwo Asamoah'ın Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığı ve bu nedenle Hoffenheim'dan gelen teklifi reddettiği belirtildi.

10.04.2020 16:35 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:44
Fenerbahçe, gelecek sezon için Kwadwo Asamoah ile anlaşmaya vardı

Football Ghana, Inter'in sol beki Kwadwo Asamoah'ın Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Son olarak Hoffenheim'dan teklif alan Ganalı oyuncunun, sezon sonu Fenerbahçe'ye transfer olacağı için bu teklifi reddettiği aktarıldı.

HOFFENHEIM'I REDDETTİ

31 yaşındaki tecrübeli oyuncunun sözleşmesi, önümüzdeki sezon sona erecek. İlk etapta Alman ekibi Hoffenheim'a katılmayı bir opsiyon olarak gören Asamoah, sonrasında tercihini Fenerbahçe'den yana kullandı.

Juventus'tan ayrıldığı dönemde ismi uzun bir süre Galatasaray ile de anılan Asamoah, sonrasında Inter'e transfer olmayı seçmişti. Bu sezon Milano ekibinin formasıyla 11 maça çıkan tecrübeli sol bek, sadece 1 asist yapabildi.

Kwadwo Asamoah'ın, liglerin askıya alındığı bu dönemde de İtalya'da olduğu ve izole bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Fenerbahçe, gelecek sezon için Kwadwo Asamoah ile anlaşmaya vardı
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Haber Yorumları (1)
HABER BAŞLIĞI !!!!!: Haber başlığını değiştirseniz . Galatasarayın aylarca peşinde koştuğu yıldız Galatasaray''la anlaştı. :) Biraz dikkat
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