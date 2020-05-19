Fenerbahçe Futbol Takımı'nda Kovid-19 testleri negatif çıktı Fenerbahçe Futbol Takımı'nda teknik heyet, oyuncu ve personellere yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif çıktı.

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda teknik heyet, oyuncu ve personellere yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif çıktı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın oyuncularına, teknik ve idari heyetine, Samandıra Can Bartu Tesisleri'mizde görev yapan personelimize yapılan Kovid-19 testinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Takımımız küçük gruplar halinde çarşamba, perşembe ve cuma günü tesislerimizde çalışmalarını sürdürecektir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA