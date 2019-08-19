Fenerbahçe, Frey'i Nürnberg'e kiraladığını resmen açıkladı
Fenerbahçe Kulübü, forvet oyuncusu Frey'i Almanya 2. Futbol Ligi ekibi Nürnberg'e 1 yıllığına satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, İsviçreli futbolcusu Michael Frey'in Almanya 2. Futbol Ligi ekiplerinden Nürnberg'e satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralandığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Michael Frey, Almanya'nın Nürnberg takımına satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
İsviçre santrfor, sarı-lacivertli takımda 25 resmi maçta forma giyerken 5 gol atıp, 1 asist yaptı.
İşte Fenerbahçe Kulübü'nün Twitter hesabından yaptığı paylaşım;