Fenerbahçe, Frey'i Nürnberg'e kiraladığını resmen açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, forvet oyuncusu Frey'i Almanya 2. Futbol Ligi ekibi Nürnberg'e 1 yıllığına satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı.

19.08.2019 16:27
Fenerbahçe, Frey'i Nürnberg'e kiraladığını resmen açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, İsviçreli futbolcusu Michael Frey'in Almanya 2. Futbol Ligi ekiplerinden Nürnberg'e satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralandığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Michael Frey, Almanya'nın Nürnberg takımına satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

İsviçre santrfor, sarı-lacivertli takımda 25 resmi maçta forma giyerken 5 gol atıp, 1 asist yaptı.

İşte Fenerbahçe Kulübü'nün Twitter hesabından yaptığı paylaşım;

Fenerbahçe, Frey'i Nürnberg'e kiraladığını resmen açıkladı
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YORUMLAR (1)

  • SGF:
    Kesin bu yıldızada 20 m euro vermiştir kiralama bedeli nürnberg:))))) ulen neydi o eleman fazlı mı, hatice mi heh eljif elmas hala beynimde:))))))
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