Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla sözleşme imzalamak için harekete geçti

Emre Belözoğlu göreve geldikten sonra Süper Lig'de bileği bükülmeyen Fenerbahçe, genç hocayla çıktığı 8 maçta 6 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Gösterdiği başarılı performansla sarı-lacivertlileri şampiyonluğun güçlü adaylarından biri haline getiren Belözoğlu için yönetim de son kararını verdi. Sarı-lacivertliler, başarılı hocayla 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Fenerbahçe'nin başına geçtikten sonra takımı adeta şaha kaldıran Emre Belözoğlu için yönetim kesin kararını verdi. Genç çalıştırıcıyla 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

BAŞKANLIK SEÇİMİNDEN SONRA İMZA

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile imzayı haziran ayında yapılacak seçimin hemen sonrasına erteledi. Yönetimin imzayı etik olarak seçimler sonrasına bıraktığı ifade ediliyor.

TRANSFER LİSTESİNİ YÖNETİME SUNDU

Emre Belözoğlu, yine de ligin tamamlanmasından sonra tüm transferi yöneten isim olacak. Belözoğlu'nun yönetime listesini sunduğu, bütçe planlamasının da yapıldığı gelen haberler arasında. Yönetimin, Belözoğlu ile 'devam' kararında sadece başarılı sonuçlar etkili olmadı. Futbol tarzı ve oyuncular üzerindeki otoritesi de böyle bir karar alınmasını kolaylaştırdı.

(TAKVİM)