Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel yönetiminde çalıştı
Fenerbahçe'de Yukatel Denizlispor maçının hazırlıkları devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Emre Belözoğlu, Volkan Demirel, Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız yönetiminde çalıştı.
Fenerbahçe, Süper Lig Cemil Usta Sezonu 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü saat 20.00'da Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
EMRE BELÖZOĞLU DA ANTRENÖR EKİBİNE DAHİL OLDU
Emre Belözoğlu, Volkan Demirel, Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.00'da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
Pas çalışması ve çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını 6 Mart Cuma günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Haber Videosu: Ersun Yanal'la yollarını ayıran Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel yönetiminde çalıştı
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Büyük dedikleri takimin düstügü hale bak. fenev bu TOPcularin elinemi kaldi , yazik!Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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YAKINDA MALUMBAHCESPORu KABATIRLAR ARTIKCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ALİ KUZU BAŞKAN FENEV ŞAMPUANCevap Yaz Yayından Kaldır
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MILLET BUNLARI FUTBOLU BIRAKSIN DIYE BEKLIYORDU. YINEMI KURTULAMADIK ?Cevap Yaz Yayından Kaldır
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TÜRK FUTBOLUNA ANCAK KAYDI !Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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emre , volkan gülmek tuttu beni.Cevap Yaz 28 13 Yayından Kaldır
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herkes kendi işine baksın!9 2 Yayından Kaldır
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sen gülme dostum :)4 2 Yayından Kaldır
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UMARIM TAKIMDAKİ KAN KAYBINA ÇARE OLURSUNUZ.Cevap Yaz 15 9 Yayından Kaldır
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BUNA NE DİYOTLARDI NE GBİ ORTADA KALDI DİYORLARDI :):):) BTER OLUN BİZDE ŞAMPİİİİİCevap Yaz 4 14 Yayından Kaldır