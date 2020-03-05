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Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel yönetiminde çalıştı

Fenerbahçe'de Yukatel Denizlispor maçının hazırlıkları devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Emre Belözoğlu, Volkan Demirel, Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız yönetiminde çalıştı.

05.03.2020 15:07 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:21
Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel yönetiminde çalıştı

, Süper Lig Cemil Usta Sezonu 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü saat 20.00'da Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

EMRE BELÖZOĞLU DA ANTRENÖR EKİBİNE DAHİL OLDU

Emre Belözoğlu, , Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.00'da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Pas çalışması ve çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını 6 Mart Cuma günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak.


Haber Videosu

: Ersun Yanal'la yollarını ayıran Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel yönetiminde çalıştı
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