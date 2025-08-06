Fenerbahçe elendi mi, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nden elendi mi?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hollanda'nın Feyenoord ekibi ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısında Feyenoord, 1-0'lık skorla öne geçti. Peki, Fenerbahçe elendi mi, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nden elendi mi?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hollanda'nın Feyenoord takımıyla karşılaştı. Maçın ilk yarısında Feyenoord, 1-0'lık skorla öne geçti ve Fenerbahçe'yi zor bir durumda bıraktı. Fenerbahçe elendi mi?
FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN SAHAYA ÇIKTI
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında 6 Ağustos Çarşamba günü Hollanda'nın Feyenoord ekibine konuk olacak. Maçı İsveç Futbol Federasyonundan Glenn Nyberg yönetecek. Yardımcı hakemler ise aynı ülkeden Mahbod Beigi ve Andreas Söderkvist olacak.
İLK 11'LER
Feyenoord : Wellenreuther, Lotomba, Watanabe, Ahmedhodzic, Bos, Timber, Hwang, Hadj-Moussa, Steijn, Sauer, Ueda.
Fenerbahçe : İrfan Can Eğribayat, Brown, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Amrabat, Fred, Szymanski, Oğuz, İrfan Can Kahveci, En Nesyri.
FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN ELENDİ Mİ?
Feyeneoord Fenerbahçe maçı 1-0 devam ediyor. Turu geçen taraf 12 Ağustos Çarşamba rövanş karşılaşması sonrası belli olacak.