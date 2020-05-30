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Fenerbahçe, Dorukhan Toköz'le ilgileniyor! Hedef takasla transferi bitirmek

Fikret Orman yönetiminin söz vermesine karşın Ahmet Nur Çebi yönetiminin henüz yeni sözleşme imzalamadığı Dorukhan Toköz için F.Bahçe devreye girdi. Sarı-lacivertlilerin, Beşiktaş yönetimiyle ilişkisi kötü olan Dorukhan'ı takas yoluyla transfer etmek istediği, bunun gerçekleşmemesi halinde ise sezon sonunda bedelsiz kadrosuna katacağı iddia edildi.

30.05.2020 09:19 | Son Güncelleme: 30.05.2020 09:31

Fenerbahçe ses getirecek bir transfere hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler'in gündemine, yıllık 350 bin Euro kazandığı Beşiktaş'ta söz verilen zammı alamayan Dorukhan Toköz'ün geldiği öğrenildi.

Fikret Orman yönetiminin yıllık 1.4 milyon Euro sözü verdiği Milli yıldız, Ahmet Nur Çebi döneminde 1.2 milyon Euro'ya 'Evet' demişti. Ancak Çebi yönetimi rakamı önce 1 milyon Euro'ya Ocak 2020'de de 850 bin Euro'ya düşürünce anlaşma olmadı.

BEŞİKTAŞ İLE İLİŞKİLERİ KÖTÜ

24 yaşındaki orta saha da Necdet Ergezen ile yollarını ayırıp menajerliğe Ahmet Bulut'u getirdi. Yapılan değişikliğin Dorukhan'ın Fenerbahçe'ye transferinin önünü açtığı iddia ediliyor.

Beşiktaş ile ilişkileri kötü olan Bulut'un oyuncuyu Kanarya'ya götürmek istediği belirtiliyor. Bir yıl daha sözleşmesi olan Dorukhan takas yoluyla alınamazsa, 2021 yazında bedelsiz olarak Fener'in yolunu tutacak.

(Fanatik)

Fenerbahçe, Dorukhan Toköz'le ilgileniyor! Hedef takasla transferi bitirmek
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