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Fenerbahçe derbisi sonrası Beşiktaşlı Burak Yılmaz fena patladı: Zamanı gelince söyleyeceğim

Fenerbahçe derbisi sonrası açıklamalarda bulunan Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz, "Söylemek istediğim çok şey var ama bugün yeri değil. Gereksiz gündem yaratmak istemiyorum. Şu anda birleştirici, kapatı komundayım şu an konuşmuyorum ama yeri gelince söyleyeceğim" dedi.

Fenerbahçe derbisi sonrası Beşiktaşlı Burak Yılmaz fena patladı: Zamanı gelince söyleyeceğim
20.07.2020 00:46 | Son Güncelleme: 20.07.2020 01:03

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Burak Yılmaz, 2-0 kazandıkları Fenerbahçe maçının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'a yakışmayan bir sezonu geride bıraktıklarını ifade eden Burak Yılmaz, "Performansımdan mutluyum ama Covid sürecinde ne kadar fit kaldık, o tartışılır. Elimden geleni yaptım, 14 gün sıkıntılı karantina sürecim oldu. İyi bir sezon geçirmedik. 3.'lük, 4.'lük bize yakışmaz, biz şampiyon olmalıyız. Covid'den sonraki performansım adına mutluyum ama bize yetmez, bize yakışmayan bir sezon geçiriyoruz. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin durumu önemli değil, derbi her zaman derbidir" dedi.

"GEREKSİZ GÜNDEM YARATMAK İSTEMİYORUM"

Söylemek istediği çok şeyin olduğunu ancak zamanını beklediğinin altını çizen Burak, "Takımla bir antrenman yapabildim. Aslında söylemek istediğim çok şey var ama bugün yeri değil. Gereksiz gündem yaratmak istemiyorum. Şu anda birleştirici, kaptan konumundayım şu an konuşmuyorum ama yeri gelince söyleyeceğim" dedi.

Şampiyon Başakşehir'i de tebrik eden Burak, "Başakşehir'i tebrik ederim, inşallah Allah bize de o duyguyu yaşatır" ifadelerini kullandı.

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