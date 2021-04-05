Fenerbahçe, Denizlispor maçında ilk yarıda isabetli şut atamadı

Beşiktaş ve Galatasaray'ın kaybettiği haftada Fenerbahçe, Denizlispor karşısında ilk yarıda istediği futbolu ortaya koyamadı. Galatasaray maçının ardından bu yana ilk kez bir Süper Lig maçının ilk yarısını isabetli şut çekemeden tamamladı.