: Fenerbahçe'den Trabzonspor'a 'Bu kadar mı korkuyorsunuz?' göndermesi

13.01.2020 15:49 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:52

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yaptığı basın toplantısında söylediği sözlere resmi internet sitesinden yanıt veren Trabzonspor, "Ne gariptir ki kulübümüz, Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Bankalar Birliği tarafından yürürlüğe konan talimat ile yapılandırmalara uymasından ve dahası kurallara riayet etme noktasında sergilediği ısrardan dolayı suçlanıyor" diyerek sarı-lacivertlilere sert tepki göstermişti.

Trabzonspor'un bu açıklamasının ardından Fenerbahçe, sosyal medyadan çarpıcı bir video yayınlayarak bordo-mavililere göndermede bulundu.

"BU KADAR MI KORKUYORSUNUZ FENERBAHÇE'DEN?"

Ali Koç'un basın toplantısında söylediği "Bu kadar mı korkuyorsunuz Fenerbahçe'den, topla-tüfekle saldırıyorsunuz? Medyanızla, siyasi gücünüzle, verdiğiniz demeçlerle... Yazık ya, hakikaten yazık. Bir laf vardır, 'Arsız güçlü olunca, haklı suçlu olurmuş' diye" sözlerinin olduğu videoyu yayınlayan sarı-lacivertliler, Trabzonspor'un açıklamalarına bir çeşit yanıt vermiş oldu.

Fenerbahçe'nin bu paylaşımı, sosyal medyada binlerce beğeni ve retweet aldı.

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