Fenerbahçe'den kiralanan Frey, Waasland formasıyla 11. golüne ulaştı
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Fenerbahçe'den kiralanan Frey, Waasland formasıyla 11. golüne ulaştı

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Fenerbahçe'den kiralanan Frey, Waasland formasıyla 11. golüne ulaştı

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefi olan Micheal Frey sezon başında Belçika ekiplerinden Waasland'da kiralanmıştı. 26 yaşındaki futbolcu, takımının küme düşmeme mücadelesinde kritik bir maç olan Oostende'yi deplasmanda 2-0 yendiği maçta galibiyetin mimarlarından biri oldu. İsviçreli futbolcu attığı golle bu sezon resmi maçlarda ağları 11. kez havalandırmış oldu.

Fenerbahçe'nin 2018/19 sezonunun başında Zürih'den büyük umutlarla kadrosuna kattığı Micheal Frey bekleneni verememişti. Süper Lig'de ortaya koyduğu performansla büyük eleştiri alan İsviçreli futbolcu geçtiğimiz sezon Nürnberg'e bu sezon da Waasland'da kiralandı. 26 yaşındaki golcü Belçika ekibinde gösterdiği performansla takımının önemli isimlerinden biri haline geldi.

GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Belçika Ligi'nde küme düşmeme mücadelesi veren Waasland'daki gollerine devam ediyor. Frey, son sırada yer alan takımının ligin üst basamaklarındaki Oostende'yi deplasmanda 2-0 yendiği mücadelede takımının ikinci golünü kaydetti. İsviçreli oyuncu bu golle sezon başından bu yana toplamda 11. golünü atmış oldu. Frey sezon sonu Fenerbahçe'ye geri dönecek. 26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi gelecek sezonun sonunda bitiyor.

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