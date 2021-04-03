Fenerbahçe'den kiralanan Frey, Waasland formasıyla 11. golüne ulaştı

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefi olan Micheal Frey sezon başında Belçika ekiplerinden Waasland'da kiralanmıştı. 26 yaşındaki futbolcu, takımının küme düşmeme mücadelesinde kritik bir maç olan Oostende'yi deplasmanda 2-0 yendiği maçta galibiyetin mimarlarından biri oldu. İsviçreli futbolcu attığı golle bu sezon resmi maçlarda ağları 11. kez havalandırmış oldu.