Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi fark! Shameeka'nın gol sevinci maça damga vurdu

Galatasaray ve Fenerbahçe kadın futbol takımları tarihte ilk kez sahaya çıktı. İlk karşılaşmalarında "Kadına şiddete son" diyerek toplumsal farkındalık yaratan ezeli rakiplerin kozlarını paylaştığı maçta sarı-lacivertliler tarihi farka koştu.

5. dakikada Galatasaray, Daniels'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı ve oyundan düştü. Sarı-lacivertlilerde ilk 45 dakikada 3 gol atan Shameeka, kadın futbol derbi tarihinde hat-trick yapan ilk futbolcu olurken gol sevinci dikkat çekti. İngiliz futbolcu, Fenerbahçe Erkek Futbol Takımı'nda Crespo'nun Galatasaray'a attığı gol sonrası kulaklarını kapadığı sevinci tekrarladı.

Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur?