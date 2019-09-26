Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay gönderme

26.09.2019 10:29

Dev maç öncesi Fenerbahçe Kulübü resmi Twitter hesabından, Türk Telekom Stadı'nda oynanan bir derbi maçında 2 bin kişilik Fenerbahçe tribününün daha çok bağırdığı anda bir Galatasaray taraftarının, "Allah rızası için bağırın ya. Allahım çıldıracağım. Burada Fenerlileri dinliyoruz" sözlerini "Her zaman her yerde" etiketiyle paylaştı.

Paylaşıma kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

İşte Fenerbahçe'nin paylaşımı;