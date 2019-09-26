Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay gönderme

Süper Lig'in 6. haftasında cumartesi günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde sürpriz bir gönderme geldi. Sarı lacivertli ekip, resmi Twitter hesabından bir Galatasaray taraftarının Fenerbahçe tribünleri için "Burada Fenerlileri dinliyoruz" sitemini paylaştı.

26.09.2019 10:29

Dev maç öncesi Fenerbahçe Kulübü resmi Twitter hesabından, Türk Telekom Stadı'nda oynanan bir derbi maçında 2 bin kişilik Fenerbahçe tribününün daha çok bağırdığı anda bir Galatasaray taraftarının, "Allah rızası için bağırın ya. Allahım çıldıracağım. Burada Fenerlileri dinliyoruz" sözlerini "Her zaman her yerde" etiketiyle paylaştı.

Paylaşıma kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

İşte Fenerbahçe'nin paylaşımı;

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YORUMLAR (22)

  • CENK:
    Toplantı sırasında bir daireyi işaret edip, ''Costacurta, tam burada olman gerekiyor'' diye konuşmaya başlardı. Bir gün dayanamayıp, ''Ama patron, o gösterdiğin dairenin biraz önce benim olduğunu söyledin, Costacurta değil ki'' demek zorunda hissettim. İşin daha da kötüsü konuşma ilerledikçe defans bölgesindeki dairelerle, forvettekileri karıştırmaya başlardı. Artık öyle bir hal almıştı ki, kendi aramızda acaba bunu Berlusconi''nin gizli rüyası olan 2-4-4 taktiğini gerçekleştirmek için bilerek ya
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  • CEMİL BABA:
    Hagi''nin kazandırdığı UEFA kupası''nın kaymağını yıllardır Adana şalgamı ile yeyip 77 milyonla dalga geçen adamdır Fatih Terim namı diyar imPARATOR, YOK OLMADI ZIMPARATOR.
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  • EBULHAYRLI:
    NE GEREK VAR BÖYLE PAYLAŞIIMLARA İLLAKİ DÜŞMAN MI OLMAMIZ LAZIM KARDEŞCE İZLEYELİM DESTEKLEYELİM TAKIMIMIZI HAKEDEN KAZANSIN
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  • GFB:
    FENER BÜYÜKLÜĞÜ ÖYLE KUPA FELAN DEĞİL TARİF DAHİ EDİLEMEZ BİR BÜYÜKLÜK ŞİKE BÜYÜKLÜĞÜ GİBİ BİŞİ
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  • HÜDAYİ:
    siz büyük falan değil sıradan bir takımsınız. Kabul etseniz de etmeseniz de siz anlayana kadar anlatacağız.
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  • ŞAMPİYONLARINLİGİ:
    gidip şampiyonlar liginde anlatın çünkü kendi liglerinin büyükleri gidip şampiyonlar liginde en büyük oldukarını gösterebiliyorlar. yoksa denizlisporda konya da en büyük der
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  • GS Lİ VATANDAŞ:
    yaw he he :) toplam şampiyonluk kupa galibiyet avrupa hepsini topla sonra kararını ver :) neymiş iki takım arasında fb daha üstünmüş vay vay vay :)
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