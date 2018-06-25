Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in Kaderi Belli Oluyor
Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Volkan Demirel'in geleceği netlik kazanıyor. Perşembe günü Cocu ile görüşecek olan Demirel, toplantıdan çıkan karara göre kariyerine yön verecek.
Fenerbahçe'nin emektar kaptanı Volkan Demirel'in geleceği belirsizliğini koruyor... Geçen sezon 1 yıllık kontrat yapılmasından rahatsız olan 36 yaşındaki eldiven, iki sene daha Sarı-Lacivertliler'de oynayarak, futbola veda etmeyi planlıyor.
Tecrübeli file bekçisi, sezonun sona ermesiyle bu isteğini yönetime iletirken, kulüpte bu konuyla ilgili herhangi bir gelişme yaşanmadı. Fanatik Gazetesi'nden Yusuf Dursun'un haberine göre, Başkan Ali Koç, konuyu sportif direktör Damien Comolli ve teknik direktör Philipp Cocu'ya bıraktı.
TAKVİYE İSTİYOR
Kaleye mutlaka bir takviye isteyen Cocu'nun, Volkan ile ilgili kararını bu hafta içerisinde vereceği öğrenildi. Kanarya, perşembe günü yeni sezon hazırlıklarına başlayacak. Genç teknik adam da Volkan ile bir görüşme yapacak. Başarılı kalecinin geleceği bu görüşmenin ardından belli olacak.
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ısla dirar roman skrtel hasan ali falan dururken bu adama niye salca oluyolar mınakoymCevap Yaz Yayından Kaldır
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Yeter artık Volkan Demirel.. Verdiğin hizmetten dolayı teşekkür ederiz ama artık yeter..Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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defol gıt be yeter beCevap Yaz 1 Yayından Kaldır