Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in Kaderi Belli Oluyor

Fenerbahçe'nin emektar kaptanı Volkan Demirel'in geleceği belirsizliğini koruyor... Geçen sezon 1 yıllık kontrat yapılmasından rahatsız olan 36 yaşındaki eldiven, iki sene daha Sarı-Lacivertliler'de oynayarak, futbola veda etmeyi planlıyor.

Tecrübeli file bekçisi, sezonun sona ermesiyle bu isteğini yönetime iletirken, kulüpte bu konuyla ilgili herhangi bir gelişme yaşanmadı. Fanatik Gazetesi'nden Yusuf Dursun'un haberine göre, Başkan Ali Koç, konuyu sportif direktör Damien Comolli ve teknik direktör Philipp Cocu'ya bıraktı.

TAKVİYE İSTİYOR

Kaleye mutlaka bir takviye isteyen Cocu'nun, Volkan ile ilgili kararını bu hafta içerisinde vereceği öğrenildi. Kanarya, perşembe günü yeni sezon hazırlıklarına başlayacak. Genç teknik adam da Volkan ile bir görüşme yapacak. Başarılı kalecinin geleceği bu görüşmenin ardından belli olacak.