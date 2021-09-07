Fenerbahçe'de Vitor Pereira, Sivasspor'a karşı yeni transfer Mergim Berisha'ya ilk 11'de şans verecek
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Fenerbahçe'de Vitor Pereira, Sivasspor'a karşı yeni transfer Mergim Berisha'ya ilk 11'de şans verecek

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Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor'la karşılaşacak Fenerbahçe'de ileri uçta yeni transfer Mergim Berisha forma giyecek. Enner Valencia'nın milli takımda olması sebebiyle Vitor Pereira, Alman forvete ilk kez forma şansı verecek.

Süper Lig'de 3'te 3 yapan Fenerbahçe, 4. haftada Sivasspor'la deplasmanda karşılaşacak. Henüz kalesinde gol görmeyen sarı-laciverliler bu maçı da kazanarak seriyi devam ettirmek istiyor. Teknik direktör Vitor Pereira'nın Yiğidolar'a karşı ileri uçta yeni transfer Mergim Berisha'ya görev vermesi bekleniyor.

AYAĞININ TOZUYLA İLK 11'DE

Ajansspor'un haberine göre; Son dönemlerde maçlarda gösterdiği performansı ve etkileyici golleri ile adından söz ettiren Ekvadorlu futbolcu Valencia, 2022 Dünya Kupası Elemeleri sonrası yorgun olabileceği için Sivasspor karşılaşmasında yer almayabilir. Valencia'nın yerine ise kuvvetli, uzun boylu Berisha pazar günkü Sivasspor maçında sahada olacak. Son vuruşlardaki ustalığı da Berisha'nın ayağının tozuyla ilk 11'de olmasına neden olacak.

Fenerbahçe'de Vitor Pereira, Sivasspor'a karşı yeni transfer Mergim Berisha'ya ilk 11'de şans verecek
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Fenerbahçe'de Vitor Pereira, Sivasspor'a karşı yeni transfer Mergim Berisha'ya ilk 11'de şans verecek - Haberler Spor
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