Fenerbahçe'de transferler yeni teknik direktöre bağlı! Spor Arena / Süleyman ARAT - Fenerbahçe yönetimi sezonu bitirmeden ve takımın başına getirilecek teknik direktörü belirlemeden hiçbir futbolcuyla transfer görüşmesine girmeyecek.

Spor Arena/ Süleyman ARAT - Fenerbahçe yönetimi sezonu bitirmeden ve takımın başına getirilecek teknik direktörü belirlemeden hiçbir futbolcuyla transfer görüşmesine girmeyecek.

Aytemiz Alanyasporlu N'Sakala'dan, Espanyol'lu Naldo'ya, Caner Erkin'den, Gerson Rodrigues'e kadar birçok futbolcuyla transfer görüşmelerine başlandığı şeklinde iddialar ortaya atılmasına karşın sarı lacivertlilerin bağlayıcı bir adım atma niyetinde olmadıkları öğrenildi.

Futbol şubesinde yeni sportif direktörün resmiyet kazanması ve yeni hoca ile anlaşılmasının ardından gelecek teknik adamın raporu sonrasında gidecek-kalacaklar netleşecek ve transfer için adımlar atılacak.