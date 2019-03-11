Fenerbahçe'de sezon sonu kıyım! Tam 14 isim

Ersun Yanal, "Bazıları bu atmosferi kaldıramıyor. F.Bahçe büyük bir kulüp. Büyük kulüp atmosferini kaldırmak kolay değil" sözleriyle fitili ateşledi. Sezon sonunda birçok isimle yollar ayrılacak.

2-1'lik Başakşehir yenilgisi sonrasında F.Bahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Bazıları bu atmosferi kaldıramıyor. F. Bahçe büyük bir takım. Büyük takımın atmosferini kaldırmak kolay değil" demişti. Bu sözlerin ardından Sarı-Lacivertli takımda sezon sonunda yapılacak büyük operasyonun düğmesine basıldı. Öncelikli olarak mukavelesi bitecek hiçbir isimle sözleşme yenilenmeyecek. 1.5 yıllığına kiralanan Moses dışında kiralıklara da yol verilecek.

KOÇ TALİMAT VERDİ

Volkan Demirel'e sezon sonunda teşekkür edilerek yollar ayrılacak. Kameni, Alper Potuk ve Michael Frey'e talip olacak bütün kulüplere gerekli kolaylık gösterilecek. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, scout ekibine talimat vererek dünya genelinde genç, kaliteli ve uygun maliyetli isimler bulunmasını istedi. Ersun Yanal sonrası yedeğe düşen Sportif Direktör Comolli'nin de yeni sezonda kalması beklenmiyor. Kalsa bile yetkileri minimuma indirilecek Transferde son kararları Teknik Direktör Ersun Yanal verecek. (Akşam)