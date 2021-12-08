Fenerbahçe'de Pelkas depremi! Taraftarın sevgilisi Yunan yıldız, menajerine talimatı verdi - Haberler Spor
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Fenerbahçe'de Pelkas depremi! Taraftarın sevgilisi Yunan yıldız, menajerine talimatı verdi

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Fenerbahçe'de geçen sezon gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan Dimitris Pelkas, Vitor Pereira göreve geldikten sonra dibe vurdu. Yunan futbolcunun sezon başında yaşadığı sakatlık sonrası bir türlü eski formuna ulaşamadı ve formayı unuttu. Bunun üzerine harekete geçen Pelkas menajerine verdiği talimatta, "Futbol kariyerim için başka bir takıma transfer olmam gerekiyor. Mümkünse devre arasında transferim gerçekleşsin" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Geçen sezon sahaya her şeyini koyarak gösterdiği mücadeleyle taraftarın gönlünü fetheden Pelkas, ara transfer döneminde takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Yunan futbolcunun menajerine talimat vererek kendisine kulüp bulmasını istediği öğrenildi.

7 MİLYON EURO CİVARINDAKİ TEKLİFLER REDDEDİLMİŞTİ

Takvim'de yer alan habere göre; Daha önce "Kendime olan güveni yitirdim" açıklamasını yapan Yunan oyuncunun menajeri ile bir araya geldiği ve "Futbol kariyerim için başka bir takıma transfer olmam gerekiyor. Mümkünse devre arasında transferim gerçekleşsin" dediği öğrenildi. Dimitris Pelkas'a Yunanistan dışında, İtalyan ve Rus kulüplerinin ilgisi olduğu da gelen haberler arasında. Fenerbahçe sezon başında Pelkas için gelen 7 milyon euro civarındaki teklifleri geri çevirmiş ve 9-10 milyon civarında ücret talep etmişti.

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