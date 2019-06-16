Fenerbahçe'de mali kongre yapılıyor
Genel kurul gündeminde yer alan eski başkan Aziz Yıldırım'ın görevde bulunduğu 1 Ocak-4 Haziran 2018 dönemi için, mevcut yönetim kurulunun isteğiyle yapılan oylama sonrasında ibra oylamasına gerek olmadığı açıklandı.
Genel kurul gündeminde yer alan eski başkan Aziz Yıldırım'ın görevde bulunduğu 1 Ocak-4 Haziran 2018 dönemi için, mevcut yönetim kurulunun isteğiyle yapılan oylama sonrasında ibra oylamasına gerek olmadığı açıklandı.
Kaynak: Dunya.com
Uluslararası şirketlerden gıdada çifte standart! İngiltere'de süt oranı yüzde 13, Türkiye'de ise yüzde 1
Son Dakika Haberleri