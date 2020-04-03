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Emre Belözoğlu, Koronavirüs, Fenerbahçe, Spor

Emre Belözoğlu: Sezon sona erince ben de futbolu bırakacağım

Fenerbahçe'nin 40 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu, taraftarların merakla beklediği emeklilik kararını verdi. Bu sezonun kendisi için son olduğunu söyleyen Emre Belözoğlu, Avrupa Şampiyonası'nda oynamayı çok istediğini fakat kısmet olmadığını ifade etti.

03.04.2020 07:56 | Son Güncelleme: 03.04.2020 09:14
Emre Belözoğlu: Sezon sona erince ben de futbolu bırakacağım

Koronavirüs salgını tüm dünyada yaşamı ve gelecek planlarını alt üst ederken, futboldaki ertelemelerin bireysel olarak en çok etkilediği isimlerin başında Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu geliyor. Avrupa Şampiyonası'nın 2021'e ertelenmesi sonrasında 40 yaşındaki oyuncunun 1 yıl daha devam edip etmeyeceği tartışılmaya başlandı.

Peki Emre hem Fenerbahçe'deki 4. yıldız hem de Euro 2021 hayalini gerçekleştirebilmek için sahada kalmaya devam edecek mi? Emre Belözoğlu gelecek planları ve karantinada geçen günleri ile ilgili olarak Hürriyet'e çarpıcı açıklamalar yaptı.

Sezonun sona ermesiyle futbolu bırakacağını söyleyen Emre Belözoğlu, EURO 2020'de oynamayı çok istediğini ancak kısmet olmadığını belirtti.

İşte Emre Belözoğlu'nun açıklamaları;

Bu karantina günleri benim için çok sıkıcı geçmiyor. Zira ben zaten hayatının büyük bir bölümünü evinde yaşayan bir insanım. Ailemle bir arada olmak keyifli ama gerek dünya gerek ülkemiz insanı için endişelenmek hepimizi üzüyor.

"BİR AN ÖNCE ATLATALIM"

Bir an önce dünya ve ülkemiz bu süreci atlatsın diye dua ediyoruz. Bir de yeşil sahaları, taraftarımızı ve Samandıra'da idman yapmayı çok özledim. Bu süreçte sadece 2-3 kez kulübe gittim, onun haricinde hiç dışarı çıkmadım.

"BU SEZON SON"

Futbol için konuşmam gerekirse tabii ki üzgünüm. Çok istemiştim Avrupa Şampiyonası'nda olmayı. Ama nasip değilmiş. Ancak kendim için ne kadar üzgünsem, sakatlığı bulunan ve bu yaza yetişemeyecek kardeşlerim içinde bir o kadar mutluyum. 2021'de hepsi oynayacak ve dünya onlar sayesinde Türkiye'yi konuşacak. Benim için bu sezon son. Allah hayallerimin ötesinde bir kariyer nasip etti. Onların da benden daha güzelini yaşamalarını isterim."

EMRE BELÖZOĞLU'NUN KAZANDIĞI KUPALAR

- UEFA Süper Kupa 2

- UEFA Kupası 1

- Süper Lig Şampiyonluk 6

- Türkiye Kupası 4

- TFF Süper Kupa 3

- İtalya Kupası 1

Emre Belözoğlu: Sezon sona erince ben de futbolu bırakacağım
Kaynak: Hürriyet

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Fenerbahceli futbolcu Emre Belözoğlu: Sezon sona erince ben de futbolu bırakacağım
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Haber Yorumları (1)
MİSAFİR: İyide emre kardeş sezon bitti hangi sezonun bitmesini bekliyorsun bıraktıysan bıraktım de fb kulübü bana hizmet verirse hazırım yada hazır değilim de yani politik konuşmaya gerek yok noktayı koy artık.Bu arada bence türkiye tarihinde senin yaşına gelipde futbol oynayacak adam yoktur o yüzden tarihde senin adın yazılacak tebrikler.......
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