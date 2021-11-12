Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Sinan Gümüş'ün paylaşımına takım arkadaşları yorum yağdırdı - Haberler Spor
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Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Sinan Gümüş'ün paylaşımına takım arkadaşları yorum yağdırdı

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Sinan Gümüş'ün sosyal medyadan yaptığı "Mücadele benim hayatımdır" paylaşımına takım arkadaşlarından yorum yağdı. Mesut Özil başta olmak üzere İrfan Can Kahveci, Jose Sosa ve Mert Hakan Yandaş, 27 yaşındaki futbolcunun paylaşımının altına alev ve alkış emojisi bırakarak destek verdi.

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş çalışmalarına takımdan ayrı devam ediyor. Sosyal medya hesabından yaptığı antrenmana dair fotoğraf paylaşan futbolcuya takım arkadaşlarından destek geldi.

TAKIM ARKADAŞLARINDAN SİNAN GÜMÜŞ'E DESTEK

Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Jose Sosa ve Mert Hakan Yandaş, 27 yaşındaki futbolcunun paylaşımının altına kalp ve alev emojisi bıraktı. Sinan Gümüş'e takım arkadaşlarının destek vermesi sonrası sarı-lacivertli taraftarlardan bazıları takımda gruplaşma olduğu yönünde görüş belirtti.

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Sinan Gümüş'ün paylaşımına takım arkadaşları yorum yağdırdı

Ali Gülhan
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