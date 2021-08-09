Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Kemal Ademi, Rus ekibi Khimki'yle anlaştı

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın raporuyla kadro dışı kalan Kemal Ademi, Khimki ile anlaşmaya vardı. İsviçreli futbolcunun, Rus ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan futbolcular kendilerine kulüp bulmaya başladı. Geçen sezonu Karagümrük'te kiralık geçiren Kemal Ademi, yeni sezonda Khimki forması giyecek.

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Sporx'in Sport24'ten aktardığı habere göre; Khimki, İsviçreli golcü için sarı-lacivertli takımla anlaşmaya vardı. 25 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedilen Rus ekibinin, Fenerbahçe'ye bonservis bedeli de ödeyeceği kaydedildi. Geçen sezonun 2. yarısında kiralık olarak Karagümrük forması giyen Ademi, Süper Lig'de 14 maça çıkarken 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.