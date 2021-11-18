Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi korkutan gelişme! Genç kaleci Berke Özer idmanda yer almadı - Haberler Spor
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Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi korkutan gelişme! Genç kaleci Berke Özer idmanda yer almadı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Spor

Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertli ekipte genç kaleci Berke Özer tedbir amaçlı çalışmada yer almazken, milli takımlardan dün dönen Novak ile Min-Jae takımdan ayrı yenileme antrenmanı gerçekleştirdi. Altay Bayındır salonda, Gustavo bireysel çalışmalarını sürdürürken, Valencia'nın ise tedavisine devam edildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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