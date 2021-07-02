Fenerbahçe'de futbolcular sağlık kontrolünden geçti
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Fenerbahçe'de futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe'de futbolcular sağlık kontrolünden geçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçeli futbolcular, yeni sezon öncesi bugün rutin sağlık kontrollerinden geçti.

Fenerbahçeli futbolcular, yeni sezon öncesi bugün rutin sağlık kontrollerinden geçti.

Yeni sezon hazırlıklarına dün başlayan Fenerbahçe'de futbolcular, sağlık kontrollerinden geçti. İlk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayeneler yapıldı. Futbolcuların sağlık kontrolleri; akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı. Sağlık kontrolleri, Takım Doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu'nun denetim ve gözetiminde yapıldı.

Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(İHA)

Fenerbahçe'de futbolcular sağlık kontrolünden geçti
Fenerbahçe'de futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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