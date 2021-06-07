F.Bahçe'de futbol direktörlüğüne efsane isim geliyor! Ali Koç, Rıdvan Dilmen'e teklif götürdü
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F.Bahçe'de futbol direktörlüğüne efsane isim geliyor! Ali Koç, Rıdvan Dilmen'e teklif götürdü

Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesinde futbol takımının yönetimi konusunda başkan Ali Koç'un arayışları sürüyor. Sarı lacivertlilerde takımın teknik direktörünün yabancı olacağı kesinleşirken futbol direktörlüğü görevine ise ses getiren bir isim düşünülüyor. Ali Koç'un, futbol direktörlüğü için Rıdvan Dilmen'e teklif götürdüğü iddia edildi. Ünlü gazeteci Fatih Doğan da bu söylentiyi doğruladı.

Fenerbahçe yeni sezon öncesinde sportif direktörü Emre Belözoğlu ile yollarını ayırmıştı. Başkan Ali Koç önceki günlerde yaptığı basın toplantısında takımın başına yabancı teknik adam getirmek istediklerini ve futbol takımının başına ise yönetici olarak birini düşündüklerini açıklamıştı.

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Fenerbahçe'de bu açıklamalar sonrasında bu isimlerin kim olacağı araştırılmaya başlandı. Teknik direktör konusunda Portekizli ve Alman çalıştırıcıların isimleri kamuoyunda yer alırken futbol direktörlüğü görevi için bomba bir isim gündemde.

Kulislerden gelen bilgilere göre Fenerbahçe'de futbol takımının yöneticiliği görevi Rıdvan Dilmen'e verilmek isteniyor. Dilmen, bu konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmasa da sarı lacivertlilerin başkanı Ali Koç'un Dilmen'e bu fikrini ilettiği belirtildi. İlerleyen günlerde Rıdvan Dilmen'in futbolun başına geçmesiyle ilgili iddiaların netlik kazanması bekleniyor.

Fenerbahçe'de futbol direktörlüğüne efsane isim geliyor! Ali Koç, Rıdvan Dilmen'e teklif götürdü
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