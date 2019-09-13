Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun durumu pazar günü belli olacak

Fenerbahçe'nin Pazartesi günü Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maç öncesinde Emre Belözoğlu'nun durumu belirsizliğini koruyor. Tecrübeli oyuncunun forma giyip giymeyeceğine Pazar günü yapılacak kontroller sonrasında karar verilecek.

13.09.2019 16:04
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun durumu pazar günü belli olacak

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu sırt ve bel ağrıları nedeniyle bugün yapılan antrenmanı düz koşuyla tamamlarken son durumu Pazar sabahı yapılacak kontroller sonrasında belli olacak.

BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Sözcü'de yer alan habere göre; A Milli Takım'ın Moldova ile oynadığı maçta ağrıları nedeniyle forma giymeyen 39 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusunun Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyip giymeyeceği belirsizliğini koruyor.

PAZAR GÜNÜ BELLİ OLACAK

Cuma günü yapılan sabah antrenmanını düz koşu ve özel program eşliğinde takımdan ayrı yapan Emre Belözoğlu, Pazar sabahı kontrolden geçecek ve maç kadrosunda olup olmayacağı netlik kazanacak.

Ligde oynadığı ilk 3 maçı kazanan Alanyaspor zirvede yer alırken Fenerbahçe 7 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun durumu pazar günü belli olacak
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YORUMLAR (4)

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    Fenevlif utbolcular oynasa ne olur oynamazsa ne olur onların yerine Nihat Özdemir oynuyor
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  • DÜŞÜNEN İNSAN:
    arkadaş öyle bir haber başlığı atıyorsunuz ki sanırsın emre 5 yıllık yeni mukavele imzalamış
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  • GSLİ:
    SIKINTI YOK ALİ KOYUN BUGUNDE CUMHURBAŞKANINA RİCAYA GİTİ FB MAÇLARINA ALİPALABIYIĞI ATIYACAKLARMIŞ BUNDAN BÜYLE
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  • JİNJONLULARA KARŞI:
    ağlayın kudurun hakemler sizin emrinizde bunu herkes biliyor rahat olun ;) geçen hafta ki maç buna en büyük kanıt
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