Fenerbahçe'de büyük temizlik başlıyor! Vitor Pereira, 11 futbolcuya kapıyı gösterdi
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Fenerbahçe'de büyük temizlik başlıyor! Vitor Pereira, 11 futbolcuya kapıyı gösterdi

Haberler.com - Haberler | Spor

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de takımdan gidecek futbolcular netleşmeye başladı. Teknik direktör Vitor Pereira, 11 futbolcunun üzerini çizdi. Takımdan ayrılacak oyuncular içinde yabancı futbolcuların fazlalığı dikkat çekti.

Fenerbahçe'de transfer edilecek futbolcular kadar takımdan ayrılacaklar da merak konusu. Takıma oyun anlayışını aşılamaya çalışan teknik direktör Vitor Pereira'nın kadroda düşünmediği futbolcular da netleşmeye başladı.

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Portekizli teknik adam yeni sezonda takımda Sadık Çiftpınar, Barış Alıcı, Mauricio Lemos, Zanka, Murat Sağlam, İsmail Yüksek, Oğuz Kaan Güçtekin, Nabil Dirar, Mame Thiam, Diego Perotti ve Kemal Ademi'yi düşünmüyor. Bu futbolcuların kısa süre içinde takımdan ayrılması için sarı-lacivertli kulüp çalışmalara başladı.

Fenerbahçe'de büyük temizlik başlıyor! Vitor Pereira, 11 futbolcuya kapıyı gösterdi
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