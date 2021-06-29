Fenerbahçe Caulker ile anlaşmaya varıldığını açıkladı
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Fenerbahçe Caulker ile anlaşmaya varıldığını açıkladı

Fenerbahçe Caulker ile anlaşmaya varıldığını açıkladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe, son olarak Alanyaspor'da forma giyen İngiliz stoper Steven Caulker ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Fenerbahçe, son olarak Alanyaspor'da forma giyen İngiliz stoper Steven Caulker ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını transferlerle devam ettiriyor. Sarı-lacivertliler, son olarak Aytemiz Alanyaspor'da oynayan ve sözleşmesi sona ermiş olan İngiliz futbolcu Steven Caulker ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Fenerbahçe'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, İngiliz oyuncu Steven Caulker ile anlaşmaya varmıştır. Oyuncu sağlık kontrollerinin yapılması için İstanbul'a davet edilmiştir. Yapılacak sağlık kontrollerinin ardından oyuncu ile resmi sözleşme imzalanacaktır." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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