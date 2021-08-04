Fenerbahçe, Caner Erkin'in yerini hemen doldurdu! Kasımpaşa'dan Çağtay Kurukalıp ile anlaşmaya varıldı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik diretör Vitor Pereira radikal kararlara imza atıyor. Deneyimli hoca son olarak Caner Erkin ve Sinan Gümüş'ü kadro dışı bıraktı. Sarı-lacivertli kulüp, Caner'in ayrılığından sonra yalnızca Filip Novak'ın kaldığı sol bek mevkisi için aradığı ismi buldu. Kasımpaşa'yla 19 yaşındaki sol bek Çağtay Kurukalıp transferi için anlaşmaya varan Fenerbahçe'nin kısa süre içinde resmi imzayı attırması bekleniyor.