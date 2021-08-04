Fenerbahçe, Caner Erkin'in yerini hemen doldurdu! Kasımpaşa'dan Çağtay Kurukalıp ile anlaşmaya varıldı
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Fenerbahçe, Caner Erkin'in yerini hemen doldurdu! Kasımpaşa'dan Çağtay Kurukalıp ile anlaşmaya varıldı

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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik diretör Vitor Pereira radikal kararlara imza atıyor. Deneyimli hoca son olarak Caner Erkin ve Sinan Gümüş'ü kadro dışı bıraktı. Sarı-lacivertli kulüp, Caner'in ayrılığından sonra yalnızca Filip Novak'ın kaldığı sol bek mevkisi için aradığı ismi buldu. Kasımpaşa'yla 19 yaşındaki sol bek Çağtay Kurukalıp transferi için anlaşmaya varan Fenerbahçe'nin kısa süre içinde resmi imzayı attırması bekleniyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, yeni sezon öncesi çalışmalarda verim alamadığı ve sistemine uymayan futbolcuların biletini kesmeye devam ediyor. Portekizli teknik adam son olarak Caner Erkin ve Sinan Gümüş'ü kadro dışı bıraktı.

TRANSFERİN AÇIKLANMASI AN MESELESİ

Sarı-lacivertliler, Caner'in ayrılığı sonrası sol bek mevikisinde doğacak açığı Kasımpaşa'dan Çağtay Kurukalıp ile kapatacak. Sabah'ın haberine göre; Caner Erkin'in kadro dışı bırakılmasının ardından 19 yaşındaki sol bek ile anlaşmaya varan Fenerbahçe'nin transferi kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

Fenerbahçe, Caner Erkin'in yerini hemen doldurdu! Kasımpaşa'dan Çağtay Kurukalıp ile anlaşmaya varıldı
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