Fenerbahçe, borsada 5 milyar TL değerine ulaşan ilk Türk kulübü oldu Borsa İstanbul'da değeri yükselişe geçen Fenerbahçe, 5 milyar TL değerine ulaşan ilk Türk kulübü oldu. Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray'ın ise piyasa değeri 2,5 milyar lira.

Borsa İstanbul'da yaz döneminde yükselişe geçen Fenerbahçe'nin değeri 5 milyar TL'ye ulaştı. Böylece piyasa değeri 5 milyar TL olan ilk Türk kulübü Fenerbahçe oldu.

FENERBAHÇE'Yİ GALATASARAY TAKİP ETTİ

Fenerbahçe'yi, 2,5 milyar TL ile ezeli rakiplerinden Galatasaray takip ediyor. Bu süreçte Trabzonspor'un değeri 1,6 milyar TL olurken, Beşiktaş ise 1 milyar TL piyasa değerine sahip.

BANKALAR BİRLİĞİ İLE ANLAŞTI İDDİASI

Fenerbahçe'nin dün Türkiye Bankalar Birliği ile anlaşmaya vardığı öne sürülmüştü. İddiaya göre, iki yıl geri ödemesiz 12 yıllık 500 milyon TL kredi alacak sarı-lacivertlilerin takım harcama limiti 400 milyon TL'ye yükselecek.