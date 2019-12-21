Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe'den Kruse sürprizi!

21.12.2019 10:04 | Son Güncelleme: 21.12.2019 10:04

Fenerbahçe - Beşikteş maçı hakemi kim? 16. haftada Fenerbahçe, Beşiktaş'ı ağırlayacak. Ülker Stadında oynanacak maçı 27 puanla 3. sırada yer alan Beşiktaş mı alacak, 25 puan ile 5. sırada bulunan Fenerbahçe mi kazanacak? Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi hangi kanalda? İşte detaylar...

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ligde toplamda 7 defa kendi sahasında mücadeleye çıkan Fenerbahçe, bu maçların sadece 1'inden mağlup döndü. Fener'in iç sahasındaki başarısına karşılık, Beşiktaş ise genellikle deplasmanda kaybederek 7 karşılaşmadan 3'ünde mağlup oldu. 16. haftada heyecanla beklenen Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi 22 Aralık Pazar günü 19.00'da futbolseverlerle olacak. Müsabaka bein Sports'dan naklen yayımlanacak.

DERBİNİN HAKEMİ KİM?

Ülker Stadyumunda gerçekleşecek karşılaşmanın hekemliğini Cüneyt Çakır yapacak. Bahattin Duran 1. yardımcı hakem, Tarık Ongun 2. yardımcı hakem olurken Alper Ulusoy ise dördüncü hakem olarak statta yerini alacak.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11

Süper Lig'de 5. sırada yerini alan Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi ile şeytanın bacağını kırmayı hedefliyor. Buna yönelik olarak teknik adam Ersun Yanal'ın, son mücadelelerde başarılı performans sergileyemeyen Max Kruse'ı ilk 11'e dahil etmeyeceği konuşuluyor.

Fenerbahçe: Altay, Zanka, Serdar, Isla, Dırar, Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç, Vedat Muriç.

Beşiktaş: Karius, Vida, Enzo Roko, Rebocho, Gökhan, Caner, Elneny, Atiba, Lens, Ljajic, Burak.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ DERBİSİ BİLET FİYATLARI

Pazar akşamı gerçekleşecek mücadeleyi yerinden takip etmek isteyen futbolseverler için bilet fiyatları ise şöyle: Fenerium Alt E - 750,00 TL, Maraton Alt E - 690,00 TL, Fenerium Alt/ Maraton Alt D-F - 540,00 TL, Fenerium Alt/ Maraton Alt C-G - 440,00 TL, Fenerium Alt/ Maraton Alt B-H - 385,00 TL, Fenerium Alt/ Maraton Alt A-I - 305,00 TL, Fenerium Üst/ Maraton Üst E - 275,00 TL, Fenerium Üst/ Maraton Üst D-F - 235,00 TL, Fenerium Üst/ Maraton Üst C-G - 220,00 TL, Fenerium Üst/ Maraton Üst B-H - 195,00 TL, Fenerium Üst/ Maraton Üst A-I - 175,00 TL, Migros/ Spor Toto - 130,00 TL şeklinde belirlendi.