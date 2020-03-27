Fenerbahçe Beko Medya Sorumlusu, koronavirüse yakalandığını açıkladı Fenerbahçe Beko İletişim ve Medya Sorumlusu İlker Üçer, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Fenerbahçe Beko İletişim ve Medya Sorumlusu İlker Üçer, koronavirüse yakalandığını açıkladı. Üçer, "Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Tat ve koku alamama ve çok hafif öksürük dışında herhangi bir sorunum yok." ifadelerini kullandı.

İşte Üçer'in paylaşımının tamamı:

4 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞTI

Fenerbahçe Spor Kulübü, Sağlık Bakanlığı'ndan gelen sonuçlara göre, test yapılan 12 kişi içerisinde 1 sporcu, 1 teknik ekip ve 2 idari ekip çalışanı olmak üzere toplamda 4 kişinin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıktığını açıklamıştı.