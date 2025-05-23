Fenerbahçe Beko finale çıktı mı THY Avrupa Ligi?

Fenerbahçe Beko finale çıktı mı THY Avrupa Ligi?
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Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde mücadele edecek Fenerbahçe Beko'nun hedefi, 2017'den sonra yeniden zirveye çıkmak. Peki, Fenerbahçe Beko finale çıktı mı THY Avrupa Ligi?

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de 23-25 Mayıs'ta oynanacak ve ilk kez Avrupa dışında gerçekleşecek Dörtlü Final organizasyonuna Yunanistan'dan Panathianikos AKTOR ile Olympiakos, Fransa'dan Monaco katılacak. Fenerbahçe Beko finale çıktı mı THY Avrupa Ligi?

FENERBAHÇE BEKO FİNALE ÇIKTI MI THY AVRUPA LİGİ?

Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nde adeta Dörtlü Final'in abonesi oldu.

Pandemi hariç tamamlanan son 10 sezonda sarı-lacivertliler, son 4 takım arasına kalmayı 7 kez başardı.

1958'den bu yana düzenlenen Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 19. sezonunu geçiren sarı-lacivertli ekip, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2023-2024'ten sonra 2024-2025 sezonunda da Dörtlü Final'de yer alacak.

Fenerbahçe BekoPanathianikos maçı henüz sona ermedi. Fenerbahçe BekoPanathianikos'u yenerse finale çıkacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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