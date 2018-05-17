Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Eski Yönetici Abdullah Kiğılı ile Bir Araya Geldi
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve eski yönetici Abdullah Kiğılı bir restaurantta bir araya geldi.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve eski yönetici Abdullah Kiğılı bir restaurantta bir araya geldi.
Daha önce birlikte çalışan Yıldırım ile Kiğılı'nın seçim öncesinde buluşması hem dikkat çekti hem merak uyandırdı.
ÖNDER FIRAT VE YÜKSEL ÇAĞLAR EŞLİK ETTİ
Zorlu Center'da bir restauranttaki yemekte Kiğılı ve Yıldırım'a Fenerbahçeli yöneticilerden Önder Fırat ile işadamı Yüksel Çağlar da eşlik etti.
Daha önce Fenerbahçe için Aziz Yıldırım ile birlikte çalışan ancak şu an yönetimde olmayan Kiğılı'nın yeniden Yıldırım'ın listesinde olup olmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
YORUMLAR (4)
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Fenerbahçeye sürekli algı operasyonu yapılıyor, teknik adamına başkanına olsun. Şimdiki moda fenerbahçe taraftarını takımdan soğutmak. 3 Temmuz süreci son sürat devam ediyor.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Lan sen filozof degil astronot olmussunCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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3 TEMMUZDA FETÖ KAHPESİNE KARŞI VERDİĞİ KAHRAMANCA MÜCADELESİNDEN DOLAYI TÜRK MİLLETİ AZİZ YILDIRIMI VEDE TÜM FENERBAHCE CAMİASINI ASLA UNUTMAYACAK BU ŞANLI DİRENİŞİ TARİH ELBET YAZACAKTIR FETÖ İLK DARBEYİ FENERBAHCEDEN YEMİŞ KİMYASI BOZULMUŞTUR.DAR AGACINDA OLSAKDA SON SÖZÜMÜZ FENERBAHCEDİRCevap Yaz 7 4 Yayından KaldırSPARTAKUS: AKSAM AKSAM HIC GULECEGIM YOKTU :) :) HAHAHA3 Yayından Kaldır