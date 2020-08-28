Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Vedat Muriç için Lazio'dan 20 milyon euro istiyor Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kosovalı golcü Vedat Muriç için toplam 18 milyon euro öneren Lazio'dan 20 milyon euro peşin para istedi.

Fenerbahçe ile Lazio, Vedat Muriç'in satışı konusunda anlaşsa da ücret konusunda sıkı pazarlık var. İtalyan kulüp, ilk teklif olarak bonuslarla birlikte 18 milyon euro önermişti.

Sözcü Gazetesi haberine göre; Başkan Ali Koç, Vedat'ı ısrarla isteyen Lazio'ya "Peşin 20 milyon Euro isteriz" yanıtını verdi. Lazio'nun Koç'un bu talebine kısa süre içinde yanıt vermesi bekleniyor. Yönetici Selahattin Baki de "Muriqi'e değerini bulan bir teklif yaparlarsa masaya otururuz" ifadesini kullandı.

ALİ KOÇ TEKRAR GÖRÜŞECEK

Kosovalı forvetin transferi konusunda ise yönetim içinde farklı görüşler hakim. Yöneticilerin bazıları "Muriç'i takımda tutarsak şampiyonluğun en büyük favorisi oluruz. Göstereceği performansla birlikte seneye daha yüksek bedelle satabiliriz" fikrini sundu.

Bu durum karşısında kararsız kalan Ali Koç, hem teknik direktör Erol Bulut hem de bazı yöneticilerle tekrar görüşecek. Yıldız golcünün geleceği 1 hafta içinde netlik kazanacak.

32 MAÇTA 21 GOLE İMZA ATTI

Süper Lig kariyerinde 112 maça çıkan 26 yaşındaki Kosovalı forvet, 37 gol 14 asistlik performans sergiledi. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin en önemli hücum gücü olan Muriç, Süper Lig'de oynadığı 32 maçta 15 gol atıp 6 asist yaptı.