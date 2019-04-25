Fenerbahçe, Başakşehir'den 3 İsmin Peşinde İddiası

Bu sezon yaşanan büyük başarısızlığın izlerini yeni sezonda silmek için kolları sıvayan Fenerbahçe'de rota Başakşehir'e çevrilmiş durumda... Sarı-Lacivertliler, ligde son 5 haftaya zirvede giren Başakşehir'in en önemli 3 ismini gözüne kestirdi. Kötü gidişin devam etmesi halinde Ersun Yanal'la yolarını ayırıp teknik adamlık koltuğuna Abdullah Avcı'yı getirmeyi düşünen Fenerbahçe'nin hedefinde Edin Visca ve Emre Belözoğlu'nun da olduğu öğrenildi.

SON YILLARDA SÜREKLİ GÜNDEMDE

Sarı-lacivertli yönetim Başakşehir'in ve belki de ligin en flaş ismi olan Edin Visca'yı kadrosuna katmak istiyor. Müthiş bir performans ortaya koyan Boşnak yıldız son iki sezon başında da transfer gündemine gelmiş ancak sonuç alınamamıştı. Fenerbahçe, Edin Visca'nın dışında eski futbolcusu Emre Belözoğlu konusunda da planlar yapıyor.

FUTBOLU BIRAKMA HAZIRLIĞINDA

Alınan bilgilere göre yönetim, jubile hazırlığında olan Emre'yi sportif direktör olarak göreve getirmek istiyor. Milli futbolcu da daha önce yaptığı açıklamalarda, kariyerine Fenerbahçe'de yeni bir görevle devam etmeyi düşündüğünü ifade etmişti. F.Bahçe kısa sürede resmi girişimlere başlayacak.