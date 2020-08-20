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Fenerbahçe, Anastasios Bakasetas transferinde son aşamaya geldi

Transfer bombalarını arka arkaya patlatan Fenerbahçe, Alanyaspor'dan Anastasios Bakasetas'ı almak için son aşamaya geldi. Takım arkadaşı Djalma Campos'un da "Bir transfer yapacak" dediği Yunan futbolcunun sarı lacivertlilere imza atmak üzere olduğu öne sürüldü.

20.08.2020 22:38 | Son Güncelleme: 20.08.2020 22:45

Fenerbahçe transferde tüm hızıyla çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezon öncesinde Mert Hakan Yandaş, Sinan Gümüş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak ve Barış Sungur'u resmen açıklayan sarı lacivertliler, Aytemiz Alanyasporlu Anastaios Bakasetas'ın transferinde de son aşamaya yaklaştı. Yunan basınında Fenerbahçe'nın bu hamleyi tamamlamak üzere olduğu bilgisi verildi.

DJALMA TRANSFERİ AÇIKLADI

Öte yandan Alanyaspor'un eski oyuncularından Djalma Campos da Bakasetas'ın transfer yapacağını duyduğunu belirtti.

33 yaşındaki Angolalı futbolcu, "Bakasetas harika bir yıl geçirdi. Sadece 1 ya da 2 maç kaçırdı. Şu anda duyduğuma göre bir transfer yapacak, ona iyi şanslar diliyorum. Alanya'da hem Erol Bulut'un, hem de kulübün ona büyük güveni vardı" ifadelerini kullandı.

EROL BULUT İLE ZİRVE YAPTI

Bakasetas, geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da teknik direktörlüğü yapan Erol Bulut ile zirve yaptı.

34 lig maçının tamamında forma giyen Yunan orta saha, 10 gol, 5 asistlik lig performansıyla sezona damga vurdu. AEK'dan 500 bin euro bonservis bedeliyle transfer edilen Bakasetas, İtalyan kulüplerinin radarına da girdi.

Fenerbahçe, Anastasios Bakasetas transferinde son aşamaya geldi
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