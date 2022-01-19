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Fenerbahçe-Altay maçının ardından

Fenerbahçe-Altay maçının ardından
AA / Emre Doğan - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Altay'da teknik direktör Mert Nobre, iyi mücadele etmelerine rağmen basit hatalardan kalelerinde 2 gol gördüklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Altay'da teknik direktör Mert Nobre, iyi mücadele etmelerine rağmen basit hatalardan kalelerinde 2 gol gördüklerini söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Nobre, maça iyi başladıklarını belirterek, "İyi reaksiyon göstererek 1-0 öne geçtik ama basit 2 hatadan goller yedik. Yediğimiz ilk golden sonra moralimiz ve tempomuz düştü. Takımın daha iyi olacağına inanıyorum. İyi mücadele ettik ancak yeterli olmadı." ifadelerini kullandı.

Mert Nobre, Süper Lig'de 15 maçtır galip gelemediklerinin hatırlatılması üzerine, futbolculara güvendiğini ve gelecek müsabakalarda iyi sonuçlar alacaklarına inandığını kaydetti.

AA / Emre Doğan - Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Mert Nobre, Altay, Spor, Haber

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