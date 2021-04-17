Fenerbahçe, Altay Bayındır'ın olmadığı 4 maçta yalnızca 1 kez kazandı

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Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Altay Bayındır'dan gelen haberle yıkıldı. El bileği skafoid kemiğinin kırılan başarılı kaleci sezonu kapattı. Bu sezon birçok maçta kurtarışlarıyla takımı oyunun içinde tutarak, şampiyonluğun güçlü adaylarından olmasını sağlayan Altay'ın olmadığı maçlarda sarı-lacivertliler, adeta dökülüyor. Genç kalecinin olmadığı 4 maçta Kanarya, 3 mağlubiyet alırken yalnızca 1 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe'de el bileği skafoid kemiği kırılanAltay Bayındır, sezonu kapattı. Daha önce sarı-lacivertlilerde sadece kart cezaları sebebiyle forma giyemeyen genç kaleci Bayındır, ilk kez sakatlığı sebebiyle sarı-lacivertli ekibi maçlarda yalnız bırakacak.

ALTAY'SIZ 4 MAÇTA 3 MAĞLUBİYET

Fenerbahçe, Altay Bayındır'ın forma giymediği 4 müsabakadan 3 mağlubiyet alırken, sadece 1 kez kazanabildi. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezonun 26. haftasında oynanan Konyaspor maçında 1-0 mağlup olmuş, bu maçta Bayındır 4 sarı kartı olması sebebiyle forma giyememişti. Bu sezon Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Gaziantep FK maçında rakibine 3-1 mağlup olan sarı-lacivertlilerde Bayındır, Türkiye Kupası'nda gördüğü kırmızı kart sebebiyle sahada yer alamamıştı. Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Başakşehir'e 2-1 kaybeden Fenerbahçe'de Altay Bayındır bu maçta herhangi bir sakatlığı veya cezası olmamasına rağmen o dönemin teknik direktörü Erol Bulut tarafından sahaya sürülmemişti. Sarı-lacivertliler, Altay'sız sadece geçtiğimiz sezonun 34. haftasında Çaykur Rizespor karşısında 3-1 kazanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Gülhan