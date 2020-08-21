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Fenerbahçe, Alper Potuk'la yollarını ayırdı

Fenerbahçe, 2013 yılında kadrosuna kattığı Alper Potuk'la yollarını ayırdı.

Fenerbahçe, Alper Potuk'la yollarını ayırdı
21.08.2020 17:47 | Son Güncelleme: 21.08.2020 18:32

Fenerbahçe, 2013 yılında kadrosuna kattığı Alper Potuk'la yollarını ayırdı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Alper'in 30 Haziran 2022'ye kadar mukavelesi bulunduğu hatırlatılarak, "Alper Potuk'la yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmemiz karşılılı olarak feshedilmiştir. Kendisine, geldiği günden bu yana takımımıza verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Fenerbahçe'ye 2013 yazında Eskişehirspor'dan 6 milyon 250 bin avro ve Orhan Şam ile Henry Bienvenu'nun takası karşılığı gelen Alper, sarı-lacivertli ekipte birer Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Kaynak: AA

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