Fenerbahçe-Alanyaspor maçındaki VAR çizgisi dünya basınının gündeminde
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Fenerbahçe-Alanyaspor maçındaki VAR çizgisi dünya basınının gündeminde

12.01.2021 16:08 | Son Güncelleme: 12.01.2021 17:15

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında Alanyaspor'u 2-1 yendiği maçta VAR tarafından çekilen ofsayt çizgisi dünya gündeminde. İspanya'da Diario AS Twitter hesabından o anı takipçileri ile paylaştı.

Süper Lig 'in 17. haftasında Fenerbahçe sahasında ağırladığı Alanyaspor 'u 2-1 yenmişti. O maçta en çok konuşulan pozisyon 20. dakikada Mame Thiam'ın ofsaytta kaldığı pozisyondu.

VAR protokolü gereği hakem oyunun devam ettirirken, Thiam golü attıktan sonra hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. O anların ardından VAR'dan gelen ofsayt çizgisi bir hayli tartışmalara neden olmuştu. VAR tarafından çekilen ofsayt çizgisi dünya gündeminde de yer aldı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR

Mücadelenin hakemliği Halil Umut Meler üstlendi. VAR koltuğunda Suat Arslanboğa ve AVAR koltuğunda ise Serkan Olguncan oturdu.

İspanya'da Diario AS Twitter hesabından o anı takipçileri ile paylaştı.

Fenerbahçe-Alanyaspor maçındaki VAR çizgisi dünya basınının gündeminde
Fenerbahçe-Alanyaspor maçındaki VAR çizgisi dünya basınının gündeminde
Haber Yorumları (22)
HASAN: Cisimler uzaklaştıkça küçülür. Çizgide hata yok.
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AKN: beyni olan şu pozisyonun ters algı olduğunu anlar. pozisyonun ofsayt olduğu açık ara net. amaç; feneri kötü göstermek
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X: Son ofsayt bükücü fener
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