Fenerbahçe-Alanyaspor maçındaki VAR çizgisi dünya basınının gündeminde

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında Alanyaspor'u 2-1 yendiği maçta VAR tarafından çekilen ofsayt çizgisi dünya gündeminde. İspanya'da Diario AS Twitter hesabından o anı takipçileri ile paylaştı.

Süper Lig 'in 17. haftasında Fenerbahçe sahasında ağırladığı Alanyaspor 'u 2-1 yenmişti. O maçta en çok konuşulan pozisyon 20. dakikada Mame Thiam'ın ofsaytta kaldığı pozisyondu.

VAR protokolü gereği hakem oyunun devam ettirirken, Thiam golü attıktan sonra hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. O anların ardından VAR'dan gelen ofsayt çizgisi bir hayli tartışmalara neden olmuştu. VAR tarafından çekilen ofsayt çizgisi dünya gündeminde de yer aldı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR

Mücadelenin hakemliği Halil Umut Meler üstlendi. VAR koltuğunda Suat Arslanboğa ve AVAR koltuğunda ise Serkan Olguncan oturdu.

İspanya'da Diario AS Twitter hesabından o anı takipçileri ile paylaştı.