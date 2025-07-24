Fenerbahçe Al Ittihad maç özeti ve golleri! (VİDEO) Jhon Duran'dan 2 gol! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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FENERBAHÇE AL İTTİHAD MAÇ ÖZETİ

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FENERBAHÇE AL İTTİHAD ÖZET

Fenerbahçe Al Ittihad maç özetini maçın ardından S Sport YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE AL İTTİHAD MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Fenerbahçe Al Ittihad maçı 4-0'lık Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi.

FENERBAHÇE AL İTTİHAD MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Fenerbahçe Al Ittihad maçı canlı olarak S Sport Plus'ta yayınlandı.