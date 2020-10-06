Feliks Boynuinceoğlu kimdir? Feliks Boynuinceoğlu nereli, kaç yaşında?

KFC Türkiye'nin yeni genel müdürü olan Feliks Boynuinceoğlu, deneyimli bir perakende yöneticidir. Marmara Üniversitesi'nde işletme eğitimi alan Boynuinceoğlu, sonrasında Yeditepe Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı. İşte, Feliks Boynuinceoğlu hakkında ayrıntılar...

Feliks Boynuinceoğlu, McDonald's da görev aldığı süre zarfında çeşitli ödüllere layık görüldü. KFC'nin yeni genel müdürü olan isim, Starbucks'da da çalıştı. Kariyerine 2002 yılında PepsiCo'da satış geliştirme uzmanı olarak başladı.

FELİKS BOYNUİNCEOĞLU KİMDİR?

Boynuinceoğlu, Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Kariyerine 2002 yılında PepsiCo'da satış geliştirme uzmanı olarak başladı. Ardından JTI'da iç denetim sorumlusu olarak görev alan Boynuinceoğlu, MBA eğitimiyle eşzamanlı yürüttüğü iş hayatında 2006 yılında Starbucks Operasyon Servisleri Müdürü göreviyle perakende sektörüne yöneldi.

Boynuinceoğlu, 2011 yılında aynı markanın operasyon müdürlüğüne yükseldi. 2013'de CGV Mars Sinema Grubu'na perakende direktörü olarak geçiş yaptı ve 2014 – 2016 yılları arasında aynı şirkette perakende ve pazarlama direktörü görevini yürüttü. 2016 yılından Ağustos 2020 tılına kadar McDonald's Türkiye bünyesinde operasyon direktörü (COO) sorumluluğu üstlendi.

KFC'de 2020 Ağustos ayında genel müdür yardımcısı olarak göreve başladı ve sonrasında genel müdürlüğe yükseldi.