Feghouli'den Şenol Güneş'e çağrı! Milli Takım için özel istekte bulundu
Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'u 3-0 yendi ve lider Beşiktaş'la arasındaki puan farkını 2'ye indirdi. Maç sonrasında Taylan Antalyalı'nın paylaşımının altına cevap yazan Feghouli'ye sosyal medyadan beğeni yağdı.
Son 2 haftadır puan kaybeden Galatasaray, Kayserispor galibiyetiyle şampiyonluk inancını tazeledi. Sarı-kırmızılılarda Taylan Antalyalı ortaya koyduğu performansla taraftarlardan alkış aldı. Maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen genç futbolcu, Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.
"MİLLİ TAKIM, TAYLAN HAZIR"
Taylan Antalyalı, karşılaşmanın ardından Twitter hesabından, "Şampiyonluk yolunda çok önemli bir galibiyet" yazdı. Bu paylaşıma cevap veren takım arkadaşı Feghouli ise, "Milli Takım, Taylan hazır, teşekkür ederim" yazdı. Yıldız futbolcunun bu cevabı binlerce beğeni aldı.