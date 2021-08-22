Feghouli'den fedakarlık! Maaşında büyük indirime gitti
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Feghouli'den fedakarlık! Maaşında büyük indirime gitti

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G.Saray'dan bonuslarla birlikte 4 milyon euro kazanan Feghouli, maaşında indirime gitmeyi kabul etti. İki yıllık sözleşme teklif edilen 31 yaşındaki futbolcuya, "Ücretini yarıya indirmen gerekiyor" şartı koşuldu. Cezayirli futbolcu bu öneriyi onayladı. Feghouli ile iki yıllık yeni sözleşme imzalanacak.

Bir yandan Süper Lig'e odaklanan Aslan'da mevcut kadro ile ilgili sürpriz bir karar verildi. Gönderilmesi düşünülen yıldız isme 2 yıllık sözleşme önerildi. Milliyet'in haberine göre; sezon sonu sözleşmesi bitecek Feghouli, indirime gitmeyi kabul etti.

GALATASARAY'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR

31 yaşındaki futbolcu kariyerini düşünerek Galatasaray'da devam etmeyi seçti. Sezon başında takımın en iyileri arasında gösterilen tecrübeli futbolcu için yönetim, "Ücretini yarıya indirmen gerekiyor" şartı koştu, Feghouli kabul etti.

Feghouli'den büyük fedakarlık! Galatasaray için maaşında indirime gitti

BURADA BIRAKMAK İSTİYOR

Kariyerini Galatasaray'da sonlandırmak isteyen Cezayirli, bonuslarla birlikte 1,9 milyon euro kazanacak. Hafta içinde resmi imzaların atılması bekleniyor.

Feghouli'den fedakarlık! Maaşında büyük indirime gitti
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Haber Yorumları (1)
AYDIN ŞENOL: tabiki kabul eder hatta havadakapar 2 yıldır yatarak bonuslarla birlikte 4.5 miyon euroyu alıyordu mayısta kontratı bitiyor ona avruparda hiç bir klüp 1 milyon euro bile vermez şimdi 2 milyon eurodan 2 yıllık daha kontrat yapar 2 yıl daha yatar terim baba çiftliği sağolsun
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