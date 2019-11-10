Federasyon açıkladı! Andone'nin çapraz bağlarında yırtık

Romanya Futbol Federasyonu, Gaziantep FK maçında sakatlanan Galatasaray'ın Rumen futbolcusu Florin Andone'nin sağ diz ön çapraz bağlarında kısmi yırtık olduğunu açıkladı.

10.11.2019 16:47 | Son Güncelleme: 10.11.2019 16:47
Federasyon açıkladı! Andone'nin çapraz bağlarında yırtık

Süper Lig'in 11. haftasında 'ın deplasmanda FK ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Rumen futbolcu Florin Andone'nin durumunun ciddi olduğu belirtildi. Romanya Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Galatasaray ve kulübün sağlık heyetiyle temasa geçildiği, ilk belirlemelere göre oyuncunun sağ diz ön çapraz bağlarında kısmi yırtık olduğu ifade edildi.

MİLLİ TAKIM KADROSUNA ALINMADI

Romanya Futbol Federasyonu ayrıca Andone'nın sakatlığından dolayı İsveç ve İspanya ile oynanacak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme maçları için kadroya alınmadığını duyurdu.


Haber Videosu: Federasyon açıkladı! Andone'nin çapraz bağlarında yırtık
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HABER YORUMLARI (1)

  • VATANDAŞ:
    Vay arkadaş nerde çürük nerde sakat varsa gs ya doldurmuş almışlar yazıklar olsun size sizin gibi futbolcu olmaz olsun
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