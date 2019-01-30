FED Merakla Beklenen Faiz Kararını Açıkladı! Dolar Anında Tepki Verdi

Uluslararası piyasalar ABD Merkez Bankası (FED) toplantısına kilitlenmiş durumdaydı. Dün başlayan toplantı bugün sona erdi ve FED faiz kararını açıkladı. FED'in bu akşam TSİ 22:00'da açıkladığı kararda faiz artırımı yapmadığını duyurdu.

ASYA ÜLKELERİNE AİT PARA BİRİMLERİ DEĞER KAZANDI

Piyasaların beklentisine paralel çıkan karar öncesinde ABD 10 yıllık tahvilleri hafif yukarı yönlü hareketle 2.719 civarındaydı. Asya ülkelerine ait para birimleri ABD Merkez Bankası FED'in faiz artışında yavaşlayacağı beklentisiyle değer kazanmıştı.

GÖZLER FED BAŞKANI POWELL'İN KONUŞMASINA ÇEVRİLDİ

FED'in faizi sabit bırakmasının ardından FED Başkanı Jerome Powell'ın konuşması bekleniyor. Powell, ocak ayı başında yaptığı konuşmada para politikasının esnek olduğunu ve yetkililerin finans piyasalarını "dikkatle dinlediğini" belirtmiş

Yatırımcılar, küresel ekonomide yavaşlama endişeleri, ticaret savaşı korkusu ve Trump yönetimindeki belirsizliklerin FED'in faiz artışlarındaki agresiflik dozunu düşürdüğü inancında.

DOLAR NE TEPKİ VERDİ?

Gün içerisinde en yüksek 5,3245 seviyesine kadar çıkan dolar, Merkez Bankası'nın enflasyon raporu toplantısındaki beklentiler üzerine düşüş trendine girerek 5,2620 seviyesine kadar gevşedi. FED kararı öncesinde de 5,26 seviyesinde seyreden dolar karar sonrası 5,23'e geriledi.

2018'DE 4 FAİZ ARTIŞI YAŞANDI

FED, Jerome Powell'ın göreve başlamasıyla 2018 yılı içinde 4 kez faiz artırımına gitmişti. 21 Mart'ta Powell'ın göreve gelmesiyle ilk faiz artışını gerçekleştiren FED, ardından 13 Haziran'da bir sonrakini 26 Eylül'de ve son olarak 19 Aralık'ta 25'er baz puan artışlarla 1,25-1,50 baz puan faiz oranlarıyla başladığı yılı, 2,25-2,50 baz puanla tamamlamıştı.